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Жительницу Тулы осудили за убийство сожителя. Об этом сообщил
Суд установил, что вечером 31 декабря 2018 года обвиняемая со своим 45-летним сожителем находились дома где они распивали спиртное. Между обвиняемой и мужчиной произошла ссора, после чего он взял полимерный таз и ударил им обвиняемую по голове. В свою очередь обвиняемая оттолкнула от себя мужчину, взяла кухонный нож и нанесла им удар потерпевшему в область грудной клетки, от чего тот упал на кровать.
Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.
Женщину приговорили к семи годам тюрьмы.
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