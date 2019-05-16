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10:26, 16 мая 2019 1 606
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Жительницу Тулы осудили за убийство сожителя

Жительницу Тулы осудили за убийство сожителя

Жительницу Тулы осудили за убийство сожителя. Об этом сообщил сайт регионального Следственного комитета.

Суд установил, что вечером 31 декабря 2018 года обвиняемая со своим 45-летним сожителем находились дома где они распивали спиртное. Между обвиняемой и мужчиной произошла ссора, после чего он взял полимерный таз и ударил им обвиняемую по голове. В свою очередь обвиняемая оттолкнула от себя мужчину, взяла кухонный нож и нанесла им удар потерпевшему в область грудной клетки, от чего тот упал на кровать.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Женщину приговорили к семи годам тюрьмы.


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