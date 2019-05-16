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Владимирский музей отметил вековой юбилей. Об этом сообщил
16 мая в Москве стартовали торжества в честь столетия Муромского историко-художественного музея.
В московском Музее русской иконы откроется выставка уникального памятника иконописи из коллекции Муромского историко-художественного музея. В столице представят самое раннее соборное изображение всех муромских чудотворцев в окружении сорока клейм с житием святых благоверных Петра и Февронии.
16 и 18 мая во Владимирской области состоятся торжественные мероприятия.
Основные праздничные мероприятия пройдут непосредственно в Муроме. 18 мая состоится торжественное открытие здания нового фондохранилища Муромского музея, презентация книги «Музейный век. К столетию Муромского музея» и выставки «Легенды музейного века». А вечером там пройдут мероприятия Всероссийской акции «Ночь музеев».
Музей ежегодно принимает свыше 50 тысяч посетителей. 10 лет назад учреждению был присвоен статус особо ценного объекта культурного достояния Владимирской области.
Фото с сайта музея
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Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».