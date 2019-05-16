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16:08, 16 мая 2019 556
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Владимирский музей отметил вековой юбилей

Владимирский музей отметил вековой юбилей

Владимирский музей отметил вековой юбилей. Об этом сообщил сайт администрации города.

16 мая в Москве стартовали торжества в честь столетия Муромского историко-художественного музея.

В московском Музее русской иконы откроется выставка уникального памятника иконописи из коллекции Муромского историко-художественного музея. В столице представят самое раннее соборное изображение всех муромских чудотворцев в окружении сорока клейм с житием святых благоверных Петра и Февронии.

16 и 18 мая во Владимирской области состоятся торжественные мероприятия.

Основные праздничные мероприятия пройдут непосредственно в Муроме. 18 мая состоится торжественное открытие здания нового фондохранилища Муромского музея, презентация книги «Музейный век. К столетию Муромского музея» и выставки «Легенды музейного века». А вечером там пройдут мероприятия Всероссийской акции «Ночь музеев».

Музей ежегодно принимает свыше 50 тысяч посетителей. 10 лет назад учреждению был присвоен статус особо ценного объекта культурного достояния Владимирской области.

Фото с сайта музея


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