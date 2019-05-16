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В Тульской области назначили нового зампреда комитета по печати и телерадиовещанию. Об этом сообщил интернет-портал «
Должность теперь будет занимать Полина Миронова. Ранее она работала ведущей информационной программы «Новости РЕН ТВ».
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Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.