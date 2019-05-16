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В Тамбове пройдут соревнования по спортивному ориентированию. Об этом написал интернет-портал «
18 мая пройдет региональный этап Всероссийских массовых соревнований «Российский Азимут — 2019». Соревнования стартуют в 10:30 в парке «Дружба».
Ожидается порядка 500-600 участников. Это не только спортсмены, но и просто любители спортивного ориентирования и здорового образа жизни.
Как отмечают организаторы, для участия не требуется серьезная подготовка. Главное — уметь пользоваться картой и ориентироваться на месте.
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