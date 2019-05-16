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12:17, 16 мая 2019 466
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В Рязанской области подорожал минимальный набор продуктов на 63 рубля

В Рязанской области подорожал минимальный набор продуктов на 63 рубля

В апреле стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области составила 3 тысячи 887 рублей 90 копеек. Это на 63 рубля больше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.

Самым дорогим набором среди областей оказался подмосковный (4478 рублей), самым дешевым — белгородский (3 578 рублей). В среднем по России показатель составил 4 243 рубля, по ЦФО — 4 444 рубля.

В минимальный набор входят 33 наименования: крупы, хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, сладости, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, чай и соль.


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