В Рязанской области подорожал минимальный набор продуктов на 63 рубля

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В апреле стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области составила 3 тысячи 887 рублей 90 копеек. Это на 63 рубля больше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.
Самым дорогим набором среди областей оказался подмосковный (4478 рублей), самым дешевым — белгородский (3 578 рублей). В среднем по России показатель составил 4 243 рубля, по ЦФО — 4 444 рубля.
В минимальный набор входят 33 наименования: крупы, хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, сладости, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, чай и соль.
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