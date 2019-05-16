В Рязани заработала партийная школа «Единой России». Она позволит обучать секретарей первичных отделений.

Первое заседание Совета секретарей первичных отделений партии «Единая Россия» провели во вторник, 14 мая, в спортшколе «Олимпиец», сообщил сайт партии.

«Мы посчитали, что работа секретаря первичного отделения партии похожа на забег на длинную дистанцию: есть старт, есть препятствия, есть сам бег и, конечно, финиш, когда мы подводим итоги, получаем плоды нашей работы», — отметил секретарь местного отделения партии города Рязани Сергей Филимонов.

Участникам заседания рассказали о важности работы «первичек», рассказали об их структуре, а также напомнили, как стать членом «Единой России».

На встречу пришли председатель гордумы, член местного политсовета Юлия Рокотянская и руководитель Рязанского регионального исполнительного комитета партии Елена Волкова.

«Работа секретарей первичных отделений партии, депутатов Рязанской городской Думы имеет немало общего со спортсменами — мы все работаем на результат. Благодаря работе первичных отделений партии „Единая Россия“ поднимаются важные проблемы отдельных территорий, вместе с вами мы пытаемся их решить», — подчеркнула Рокотянская.

Елена Волкова рассказала о федеральной программе грантовой поддержки «Единой Россией» социально важных проектов первичных отделений. Так, проект «Дорога в школу» позволит благоустроить тропу, соединяющую микрорайон Михайловского шоссе с поселками Керамзавода и Мехзавода. По этой дороге дети ходят в школу № 22.

Член президиума регионального политсовета Антон Астафьев обратил внимание, что партия поддерживает любую инициативу граждан, которая позволит улучшить качество жизни людей. Среди них — проект «Палисадник», благодаря которому за три года клумбы разбили у 30 многоквартирных домов.

«И жители сами хотят участвовать в этом проекте — высаживать цветы, поддерживать порядок в палисадниках. Им надо только помочь организовать, возможно, привлечь административный ресурс», — добавил Астафьев.

Заместитель секретаря местного отделения Рязани, член местного политсовета города Ольга Соболева призвала секретарей первичных отделений быть внимательными к людям.

«Партия — это мы с вами. И мы с вами строим свою жизнь. Какой мы захотим, такой она и станет», — уверена она.