В Михайловском районе «Мазда» насмерть сбила пешехода

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Михайловском районе Mazda насмерть сбила пешехода. Об этом
Авария произошла в среду, 15 мая, примерно в 23:00, на 205 километре трассы Р22 «Каспий». Предварительно, 56-летний житель Орловской области переходил дорогу в неустановленном месте.
За рулем машины был 55-летний житель Волгограда.
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