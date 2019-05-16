RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В центре Липецка во время движения загорелся трамвай. Ситуацию прокомментировала администрация города.
Инцидент произошел 15 мая в 20:40 на пересечении проспекта 60 лет СССР и улицы Меркулова. Во время движения трамвайного вагона вышел из строя автоматический выключатель-разъединитель силовых цепей. В результате произошло замыкание и возгорание в кабине водителя.
Все пассажиры покинули вагон, пострадавших нет. Водитель трамвая использовала огнетушители и локализовала очаг возгорания. Ей помогли проезжавшие мимо автомобилисты. Пламя удалось погасить до момента приезда пожарной службы. В 21:40 трамвайный вагон отбуксировали в депо.
В настоящее время в муниципальном предприятии «Городской электротранспорт» создали рабочую группу по расследованию обстоятельств происшествия. В ближайшее время проведут внеплановую проверку всех трамвайных вагонов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость61-летний житель Липецкой области погиб в опрокинувшемся тракторе
|
cледующая новость →В Михайловском районе «Мазда» насмерть сбила пешехода
Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.