Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК

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Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после
Во время проверки выяснят, как расходовались бюджетные средства, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц, принимавшим решения, касающиеся строительства объекта. По результатам примут процессуальное решение.
Напомним, в четверг, 16 мая, на медиафоруме ОНФ президенту рассказали о непостроенной площадке за четыре миллиона рублей. Владимира Путина
Ранее активисты ОНФ
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Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».