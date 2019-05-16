Рязанка вошла в «горячую сотню» конкурса «Мисс Maxim-2019»

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Рязанка Татьяна Гурова попала в топ-100 конкурса «Мисс Maxim-2019».
На момент публикации новости 27-летняя девушка оказалась на 99 месте в рейтинге из 100 конкурсанток.
Участниц пригласят на фотосессию в Москву, затем редакция выберет десять девушек. Победительница попадет на обложку сентябрьского номера журнала.
Финал конкурса пройдет в июле.
Фото с
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