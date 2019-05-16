«Рязаньэнерго» предложил подать онлайн-заявки для заключения договора на техприсоединение энергообъектов

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» предложил рязанцам воспользоваться интернет-ресурсами для подачи онлайн-заявок для заключения договора на технологическое присоединение энергообъектов мощностью до 150 кВт.
Потребители смогут в любое удобное время оформить заявки на оказание услуг по техприсоединению в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте МРСК Центра и Приволжья и отследить ход их исполнения в онлайн-режиме. Также на сайте в разделе «Интернет-приемная» можно задать вопрос специалисту, уведомить об исполнении технических условий по заключенному договору, подать обращение и проверить статус его рассмотрения, оценить качество предоставляемых услуг.
С начала года в филиал поступило более 150 электронных заявок на техприсоединение к электросетям, и Рязаньэнерго продолжит дальнейшее развитие клиентоориентированной политики, в частности, расширение возможностей онлайн-сервисов для максимального удобства клиентов, повышения доступности электроэнергетической инфраструктуры и надежности электроснабжения.
Сотрудники филиала ведут работу по информированию о реализации мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», процедуре и порядке технологического присоединения.
Информация об услугах электросетевой компании, необходимые материалы, разъясняющие последовательность действий при подаче заявки и заключении договора, размещаются на сайте МРСК Центра и Приволжья, стендах центра обслуживания потребителей в здании управления филиала «Рязаньэнерго» (город Рязань, улица МОГЭС, дом 12, телефон
Напомним, за любыми консультациями и сведениями, касающимися деятельности энергокомпании, можно обратиться по телефону контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00 (бесплатно, круглосуточно), а также по телефону
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