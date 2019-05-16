Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:00, 16 мая 2019 219
 0    0

«Рязаньэнерго» предложил подать онлайн-заявки для заключения договора на техприсоединение энергообъектов

«Рязаньэнерго» предложил подать онлайн-заявки для заключения договора на техприсоединение энергообъектов

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» предложил рязанцам воспользоваться интернет-ресурсами для подачи онлайн-заявок для заключения договора на технологическое присоединение энергообъектов мощностью до 150 кВт.

Потребители смогут в любое удобное время оформить заявки на оказание услуг по техприсоединению в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте МРСК Центра и Приволжья и отследить ход их исполнения в онлайн-режиме. Также на сайте в разделе «Интернет-приемная» можно задать вопрос специалисту, уведомить об исполнении технических условий по заключенному договору, подать обращение и проверить статус его рассмотрения, оценить качество предоставляемых услуг.

С начала года в филиал поступило более 150 электронных заявок на техприсоединение к электросетям, и Рязаньэнерго продолжит дальнейшее развитие клиентоориентированной политики, в частности, расширение возможностей онлайн-сервисов для максимального удобства клиентов, повышения доступности электроэнергетической инфраструктуры и надежности электроснабжения.

Сотрудники филиала ведут работу по информированию о реализации мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», процедуре и порядке технологического присоединения.

Информация об услугах электросетевой компании, необходимые материалы, разъясняющие последовательность действий при подаче заявки и заключении договора, размещаются на сайте МРСК Центра и Приволжья, стендах центра обслуживания потребителей в здании управления филиала «Рязаньэнерго» (город Рязань, улица МОГЭС, дом 12, телефон 8 (4912) 20-42-22), а также РЭСов (районов электрических сетей).

Напомним, за любыми консультациями и сведениями, касающимися деятельности энергокомпании, можно обратиться по телефону контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00 (бесплатно, круглосуточно), а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber. По вопросам, связанным с электроснабжением — на портал ПАО «Россети» «Светлая страна»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Второй шанс для должников. Даже знаменитости и звезды решаются на банкротство и начинают новую жизнь

Второй шанс для должников. Даже знаменитости и звезды решаются на банкротство и начинают новую жизнь

Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:49, 7 мая 2019 36 782
В Рязани отметили День радио. Фото
13:07, 9 мая 2019 27 547
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
21:15, 5 мая 2019 22 230
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
8:38, 7 мая 2019 20 984
Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж
11:33, 9 мая 2019 19 582
В Рязани прошел парад Победы
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум