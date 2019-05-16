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9:55, 16 мая 2019 637
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Пенсионер из Тульской области погиб во время пожара

Пенсионер из Тульской области погиб во время пожара

Тульский пенсионер погиб во время пожара. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

На данный момент проводится доследственная проверка.

Утром 15 мая, во время тушения пожара, в одной из квартир дома №19 по улице Ленина Киреевска Тульской области обнаружили тело 84-летнего мужчины.

На место происшествия приехал следователь, который осмотрел место происшествия и тело потерпевшего, назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Потерпевший проживал в квартире один. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта СУ СКР по Тульской области


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