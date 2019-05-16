Пенсионер из Тульской области погиб во время пожара

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Тульский пенсионер погиб во время пожара. Об этом сообщил
На данный момент проводится доследственная проверка.
Утром 15 мая, во время тушения пожара, в одной из квартир дома №19 по улице Ленина Киреевска Тульской области обнаружили тело 84-летнего мужчины.
На место происшествия приехал следователь, который осмотрел место происшествия и тело потерпевшего, назначил судебно-медицинскую экспертизу.
Потерпевший проживал в квартире один. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Фото с сайта СУ СКР по Тульской области
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