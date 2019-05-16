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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Николай Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода. В четверг, 16 мая, для рязанского губернатора провели экскурсию президент холдинга «Инвест» Игорь Коськин и председатель совета директоров Галина Трушина.
С 1901 года в здании на улице Павлова располагался водочный завод. Губернатору рассказали, что до реконструкции объект культурного наследия регионального значения находился в «плачевном» состоянии. Работы по восстановлению начались в 2016 году, а уже сейчас в здании завершили внутреннюю отделку. На реконструкцию потратили около 450 миллионов.
В помещении расположится офис холдинга «Инвест» и ресторан в стиле лофт. Также в планах компании строительство на территории музея кожи, подземной парковки, фитнес-центра с бассейном и гостиницы.
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