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Движение по улице Тимуровцев ограничат на пять дней. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Из-за проведения ремонта теплотрассы на участке закроют движение транспорта от дома №1а по улице Зубковой до дома №12 по улице Тимуровцев.
Ограничения будут действовать с 10:00 17 мая до 0:00 22 мая.
На время проведения работ изменится схема движения транспорта, на месте установят дорожные знаки.
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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