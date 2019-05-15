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В рязанскую больницу доставили пациента с раздробленной костью. Об этом сообщило ИД «
Вечером 14 мая в Сараевскую межрайонную больницу поступил мужчина с множественными переломами ноги.
Пострадавший рассказал, что он спрыгнул с остановившегося «КамАЗа».
«Травма, с которой больной поступил в приемный покой очень серьезная. Кость просто раздроблена. Пришлось в экстренном порядке отправить его в Рязань», — рассказал изданию главный врач межрайонной больницы Павел Шейдоров.
Полиция проводит проверку, т. к. есть подозрения на то, что травмы мужчина получил в ДТП.
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