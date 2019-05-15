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В Рязани поймали мужчину, напавшего на священника. Об этом сообщил
В полицию обратился 46-летний рязанец — настоятель одной из церквей города Рязани. Священнослужитель сообщил, что подвергся нападению незнакомца. Рязанец приехал к одному из торговых центров, расположенных на окраине города, чтобы купить стройматериалы. Вернувшись к машине, мужчина заметил, что одно из колес спустилось. Пока водитель менял его, злоумышленник пытался незаметно забрать из открытого салона барсетку. Мужчина попытался остановить незнакомца, но тот брызнул ему в лицо из газового баллончика и, отобрав барсетку, скрылся.
Пострадавший опознал нападавшего в задержанном по другому обвинению мужчине.
Ранее в полицию обратилась 54-летняя рязанка, которая сообщила, что из ее автомобиля похитили сумочку. В сумочке было 11 тысяч рублей и смартфон.
Похитителя нашли по камерам видеонаблюдения. Им оказался 44-летний житель Санкт-Петербурга. Ранее он был судим за кражи, совершенные аналогичным способом. Его объявили в розыск в Ленинградской области.
Выяснилось, что рецидивист приехал в Рязань навестить могилу друга, с которым он когда-то вместе отбывал наказание за совершенное преступление. В Рязани злоумышленнику вновь понадобились деньги и он вспомнил про свою криминальную квалификацию.
Расследование обоих дел, в которых обвиняется мужчина, продолжается.
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