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18:07, 15 мая 2019 1 447
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В Рязани поймали мужчину, напавшего на священника

В Рязани поймали мужчину, напавшего на священника

В Рязани поймали мужчину, напавшего на священника. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратился 46-летний рязанец — настоятель одной из церквей города Рязани. Священнослужитель сообщил, что подвергся нападению незнакомца. Рязанец приехал к одному из торговых центров, расположенных на окраине города, чтобы купить стройматериалы. Вернувшись к машине, мужчина заметил, что одно из колес спустилось. Пока водитель менял его, злоумышленник пытался незаметно забрать из открытого салона барсетку. Мужчина попытался остановить незнакомца, но тот брызнул ему в лицо из газового баллончика и, отобрав барсетку, скрылся.

Пострадавший опознал нападавшего в задержанном по другому обвинению мужчине.

Ранее в полицию обратилась 54-летняя рязанка, которая сообщила, что из ее автомобиля похитили сумочку. В сумочке было 11 тысяч рублей и смартфон.

Похитителя нашли по камерам видеонаблюдения. Им оказался 44-летний житель Санкт-Петербурга. Ранее он был судим за кражи, совершенные аналогичным способом. Его объявили в розыск в Ленинградской области.

Выяснилось, что рецидивист приехал в Рязань навестить могилу друга, с которым он когда-то вместе отбывал наказание за совершенное преступление. В Рязани злоумышленнику вновь понадобились деньги и он вспомнил про свою криминальную квалификацию.

Расследование обоих дел, в которых обвиняется мужчина, продолжается.


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