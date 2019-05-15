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В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника. Об этом сообщил
Оружие хранилось в сейфе отца мальчика.
Во вторник, 14 мая, ребенок нашел ключи от сейфа, чтобы показать оружие друзьям, которые пришли к нему в гости.
Мальчик случайно выстрелил в грудь однокласснику. Ребенок скончался в машине скорой помощи.
Как отметила на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних зампред регионального правительства Лариса Крохалева, четвероклассник умел заряжать ружье и уже пользовался им ранее.
Позже следователи завели на отца мальчика
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