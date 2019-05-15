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14:04, 15 мая 2019 11 842
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Минздрав рассказал, как спасали раненного одноклассником ребенка

Минздрав рассказал, как спасали раненного одноклассником ребенка

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

К моменту прибытия медиков ребенок, в которого выстрелил одноклассник, был в шоковом состоянии. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Травма, которую получил мальчик, была несовместима с жизнью, отметили в ведомстве.

Во время транспортировки в ОДКБ медики пытались реанимировать ребенка. В больнице к ним подключились реаниматологи.

Несмотря на все усилия, ребенок скончался.

Напомним, трагедия произошла во вторник, 14 мая. Десятилетний мальчик случайно выстрелил в одного из приятелей. На отца мальчика, застрелившего одноклассника, завели уголовное дело.


© RZN.info

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