Минздрав рассказал, как спасали раненного одноклассником ребенка

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
К моменту прибытия медиков ребенок, в которого выстрелил одноклассник, был в шоковом состоянии. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Травма, которую получил мальчик, была несовместима с жизнью, отметили в ведомстве.
Во время транспортировки в ОДКБ медики пытались реанимировать ребенка. В больнице к ним подключились реаниматологи.
Несмотря на все усилия, ребенок скончался.
Напомним, трагедия
© RZN.info
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