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Фото: Pixabay.com
На отца мальчика, застрелившего одноклассника, завели уголовное дело. Ему грозит ответственность по части 1 статьи 224 УК («Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека»),
По данным следователей, днем во вторник, 14 мая, десятилетний мальчик после уроков привел троих одноклассников в гости. Он достал из сейфа ружье отца, чтобы показать друзьям, после чего случайно
Следователи назначили судебные экспертизы.
«За ходом расследования руководством следственного управления установлен контроль», — уточнили в следкоме.
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