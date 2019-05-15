RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Тулячку оштрафовали за матерный комментарий в соцсети. Об этом
Женщина в интернете нецензурно оскорбила соседа. Тот обратился в прокуратуру.
На горожанку завели дело по части 2 статьи КоАП («Оскорбление, содержащееся в средствах массовой информации»). Ее признали виновной и оштрафовали на три тысячи рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПрокуратура не нашла серьезных нарушений в рыбновском парке «Пересвет»
|
cледующая новость →Около пятисот рязанцев прошли вокруг кремля с мироточивой иконой
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.