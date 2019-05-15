Рязанцев пригласили на обсуждение дальнейшей судьбы Торгового городка

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В ближайшие выходные, 18 и 19 мая, в Рязани пройдет стратегическая сессия на тему дальнейшего развития и использования Торгового городка. Об этом сообщил представитель туристского информационного центра Рязанской области.
«Сейчас самое время тем, кто неравнодушен к судьбе объекта, высказаться, совместно найти варианты использования, попробовать превратить его в живое и самодостаточное место», — написала один из организаторов мероприятия Оксана Кутукова.
Экспертом выступит Дмитрий Ойнас — президент Делового клуба «Наследие и экономика», директор проектов АНО «Коломенский посад», специалист в области менеджмента наследия.
К участию приглашают всех неравнодушных горожан. Начало в 10:00 в библиотеке имени Горького.
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