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Николай Любимов призвал депутатов держать под контролем благоустройство рязанских дворов. Об этом сообщил
На данный момент в Рязани устраняются нарушения прошлого года, допущенные во время реализации госпрограммы «Комфортная городская среда».
Исправить недочеты в благоустройстве дворовых территорий подрядчик должен по договору, который предполагает гарантийные обязательства сроком на 4 года. Инспектировали проблемные участки, о которых сообщили местные жители, депутаты Государственной Думы РФ, областного и городского заксобраний.
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Макаров считает, что ответственность должны нести все участники, которые задействованы в проведении работ по благоустройству дворов.
«Каждый случай неэффективной траты денег, каждый случай, когда что-то не сделали, каждый случай имеет свою фамилию, имя и отчество», — сказал Андрей Макаров.
В прошлом году на благоустройство 37 дворовых и общественных территорий в рамках региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды» из федерального, областного и местных бюджетов потратили 325,5 миллионов рублей.
По словам Губернатора Николая Любимова, необходимо уделять особое внимание созданию комфортной городской среды.
«Наши депутаты, которые представляют Рязанскую область в Госдуме РФ, поработали действительно эффективно. Рассчитываю на то, что в этом году, когда мы привлекли почти в два раза больше средств — около 530 миллионов рублей, депутатский контроль будет настраивать всех на ежедневную, хорошую и качественную работу», — заявил Николай Любимов.
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