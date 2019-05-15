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19:48, 15 мая 2019 2 341
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Николай Любимов призвал депутатов держать под контролем благоустройство рязанских дворов

Николай Любимов призвал депутатов держать под контролем благоустройство рязанских дворов

Николай Любимов призвал депутатов держать под контролем благоустройство рязанских дворов. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На данный момент в Рязани устраняются нарушения прошлого года, допущенные во время реализации госпрограммы «Комфортная городская среда».

Исправить недочеты в благоустройстве дворовых территорий подрядчик должен по договору, который предполагает гарантийные обязательства сроком на 4 года. Инспектировали проблемные участки, о которых сообщили местные жители, депутаты Государственной Думы РФ, областного и городского заксобраний.

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Макаров считает, что ответственность должны нести все участники, которые задействованы в проведении работ по благоустройству дворов.

«Каждый случай неэффективной траты денег, каждый случай, когда что-то не сделали, каждый случай имеет свою фамилию, имя и отчество», — сказал Андрей Макаров.

В прошлом году на благоустройство 37 дворовых и общественных территорий в рамках региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды» из федерального, областного и местных бюджетов потратили 325,5 миллионов рублей.

По словам Губернатора Николая Любимова, необходимо уделять особое внимание созданию комфортной городской среды.

«Наши депутаты, которые представляют Рязанскую область в Госдуме РФ, поработали действительно эффективно. Рассчитываю на то, что в этом году, когда мы привлекли почти в два раза больше средств — около 530 миллионов рублей, депутатский контроль будет настраивать всех на ежедневную, хорошую и качественную работу», — заявил Николай Любимов.


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