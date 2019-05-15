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14:38, 15 мая 2019 4 415

Коттеджный поселок «Ласточка» объявил о повышении цен с первого июня

Коттеджный поселок «Ласточка» объявил о повышении цен с первого июня

Коттеджный поселок «Ласточка» в селе Алеканово (Рязанский район) объявил о повышении цен с первого июня.

Поселок предназначен как для круглогодичного проживания, так и для строительства дома выходного дня. От трассы Рязань — Спасск-Рязанский поселок ограждает сосновый лес и частная застройка. В шаговой доступности расположилось замечательное озеро. На территории поселка идут работы по организации собственного водоема с оборудованным пляжем, детскими и спортивными площадками.

Проект реализуют в три очереди (с лета 2016 года): 183 участка в первой очереди уже куплены, вторая очередь (164 участка) сейчас находится в стадии активной продажи, участки в третьей очереди будут доступны в 2020 году.

В данный момент к покупке предлагаются земельные участки от 8 соток с центральными коммуникациями (электричество, водоснабжение, газоснабжение).

График работы отдела продаж на территории поселка: понедельник — суббота, с 10:00 до 19:00. Консультации по телефону +7 (4912) 52-76-76: ежедневно, с 9:00 до 21:00. Подробности на сайте.


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