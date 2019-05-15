Коттеджный поселок «Ласточка» объявил о повышении цен с первого июня

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Коттеджный поселок «Ласточка» в селе Алеканово (Рязанский район) объявил о повышении цен с первого июня.
Поселок предназначен как для круглогодичного проживания, так и для строительства дома выходного дня. От трассы Рязань — Спасск-Рязанский поселок ограждает сосновый лес и частная застройка. В шаговой доступности расположилось замечательное озеро. На территории поселка идут работы по организации собственного водоема с оборудованным пляжем, детскими и спортивными площадками.
Проект реализуют в три очереди (с лета 2016 года): 183 участка в первой очереди уже куплены, вторая очередь (164 участка) сейчас находится в стадии активной продажи, участки в третьей очереди будут доступны в 2020 году.
В данный момент к покупке предлагаются земельные участки от 8 соток с центральными коммуникациями (электричество, водоснабжение, газоснабжение).
График работы отдела продаж на территории поселка: понедельник — суббота, с 10:00 до 19:00. Консультации по телефону
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