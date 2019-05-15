Группа «Возвращение» сыграет в Рязани сольный концерт

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19 мая в кафе «Фонтан» состоится концерт группы «Возвращение».
Выступление в Рязани будет посвящено 20-летию группы. Также «Возвращение» представит рязанской публике новый альбом «Глубина», вышедший в марте 2018 года.
Коллектив приобрел известность в 2003 году после выхода альбома «Вверх по течению».
Творчество группы похоже на смесь рок-музыки с элементами фольклора.
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Список произведений составила сеть книжных магазинов «Читай-город».