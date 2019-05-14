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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области пьяный мужчина угнал машину и врезался на ней в «Скорую». Об этом сообщил сайт ИД «
13 мая житель поселка Александро-Невский, хозяин «Жигулей» 99-й модели, оставил ключи в зажигании и вышел из машины. Проходящий мимо пьяный мужчина воспользовался ситуацией и угнал автомобиль.
Через несколько минут угонщик не справился с управлением и врезался в машину скорой помощи, в которой находился только водитель. Никто не пострадал.
Против мужчины возбудили несколько уголовных дел.
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