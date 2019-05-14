В Рязани пройдет «Ночь музеев». Программа мероприятий

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Фото: © RZN.info / Светлана Крючкова
Рязанская область вновь присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом сообщил
Мероприятия пройдут 18 и 19 мая. Музеи и другие учреждения культуры Рязанской области будут работать в вечернее и ночное время. Подготовлено свыше 100 тематических мероприятий.
В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике состоятся выставки и мини-экскурсии по экспозициям «От Руси к России», «По обычаю дедову», «Человек и природа», «Российское воинство», «Переяславль Рязанский. Археология открывает тайны». Кроме того, в этот день подведут итоги творческого конкурса «Мой кремль». Вход будет свободным с 18:00 до 23:00.
В Рязанском областном художественном музее имени Пожалостина с 11:00 до 17:00 родителям с детьми можно будет бесплатно посетить экскурсии, творческие мастерские, а также концерт «Звуки и краски музыки», подготовленный учащимися Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых. С 18:00 до 23:00 по единому билету, стоимостью 50 рублей, доступны концерты, экскурсии «Художник и театр», «Музей открывает свои тайны», артплощадка «Свободный жанр».
В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» с 11:00 до 19:00 состоятся мастер-класс по каллиграфии, показ фильма о творчестве народного художника СССР Иванова, экскурсия «Женские образы в творчестве Иванова».
В выставочном зале на Есенина пройдут отчетный концерт школы музыки PianoVoice и выступление музыкального проекта МАНА (Манана Оганян).
Государственный музей-заповедник Сергея Есенина подготовил для посетителей тематические экскурсии по выставке «Кабинет и мир писателя» и демонстрацию документально-хроникального фильма «Сергей Есенин».
Всероссийская акция «Ночь музеев» организована Министерством культуры РФ, и посвящена Международному дню музеев.
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