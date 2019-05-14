В Рязани продлили скидку на оплату проезда по карте VISA

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Рязани продлили скидку на оплату в общественном транспорте по карте VISA. Об этом сообщил
Акция продлена до 30 июня 2019 года.
Напоминаем, что согласно условиям акции, пассажиры общественного транспорта, оплачивая проезд бесконтактной банковской картой Visa любого банка, получают скидку два рубля от стоимости оплаты проезда. То есть проезд в автобусе, троллейбусе или маршрутке обойдется всего в 21 рубль, вместо 23 рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛипчанин изнасиловал пенсионерку на ее даче
|
cледующая новость →Пьяный тамбовчанин похитил мусорный контейнер
Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.