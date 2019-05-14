В полиции подтвердили, что из рязанской психбольницы сбежал душевнобольной

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Из рязанской психбольницы сбежал душевнобольной. Об этом журналисту RZN.info сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.
Ранее по социальным сетям прошла информация, по которой один из людей, который проходит лечение в Рязанском областном клиническом психоневрологическом диспансере, сбежал. Мужчину, 1982 года рождения, разыскивали сотрудники ОМВД по Октябрьскому району.
В полиции уточнили, что благодаря действиям сотрудников полиции, сбежавшего быстро нашли и вернули обратно в медучреждение.
Фото из группы ВКонтакте «
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.