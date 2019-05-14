В Новомосковске нашли тело мужчины с ранением груди

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Новомосковске нашли тело мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки. Об этом
Труп обнаружили в понедельник, 13 мая, у дома №8 по улице Кукунина. Личность погибшего установили. Им оказался 24-летний мужчина.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
По подозрению в убийстве задержали 26-летнего горожанина. С ним проводят следственные действия.
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Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.