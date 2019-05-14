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Фото: Pixabay.com
В Муроме двухлетняя девочка выпала со второго этажа, пока ее отец пил с подругой. Об этом
По данным следствия, 12 мая мужчина пришел с маленькой дочерью к знакомой. Пока взрослые пили спиртное, девочка придвинула стул к ограждению балкона, забралась на него и упала на землю.
Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Известно, что мать девочки лишили родительских прав.
«В настоящее время совместно с органами системы профилактики принимаются меры к обеспечению безопасности условий жизни малышки, решается вопрос о возможности дальнейшего оставления ребенка на воспитании отца», — отметили в следкоме.
Следователи и полицейские проверяют случившееся.
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