На туляка завели дело за аудиозапись во «ВКонтакте»

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Фото: Pixabay.com
На туляка завели дело об административном правонарушении за аудиозапись во «ВКонтакте». Об этом
Мужчина опубликовал на своей странице в соцсети аудиозапись, которая есть в перечне экстремистских. Ему грозит ответственность по статье 20.29 КоАП, («Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения»). Дело передали в Центральный районный суд Тулы.
Аудиозапись мужчина удалил.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.