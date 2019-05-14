Иуда, Маркес и «KAZKA». Театральный институт Кобзона представил в Рязани четырехчасовой спектакль

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Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона представил в Рязани дебютный спектакль «Взрослые». Четырехчасовую постановку показали во Дворце Молодежи студенты второго курса мастерской Дмитрия Бозина.
Спектакль поделили на три части, в которых использовались отрывки из «Евгения Онегина» Пушкина, «Иуды Искариота» Андреева, «Черной шкатулки» Ашкенази, «Полковнику никто не пишет» и «Сто лет одиночества» Маркеса, а также стихи Гинзбрега и студентов Александра Карпушина и Кирилла Шендерова.
Во «Взрослых» герои рассуждают о предательстве, любви, войне и смерти, танцуют под KAZKу и «Собачий вальс», выливают друг другу воду на голову, надевают разные пиджаки и шубы, бьют друг друга по щекам.
После дебюта в Рязани спектакль намерены показать более широкой публике в Москве.
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