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Для переезда рязанского минфина на Почтовой снесут гаражи. Об этом говорится в документации тендера, который разместили на сайте госзакупок.
Исполнитель обязан разработать проект по реконструкции здания на улице Почтовой № 59 для переезда туда министерства.
Работы оценили в пять миллионов рублей. Подрядчик должен обследовать техническое состояние здания, снести гаражи по соседству и предусмотреть возможную надстройку третьего этажа.
В здании появятся кабинеты на 120 человек, конференц-зал на 100 мест, серверная, архив и прочие помещения.
Вокруг сделают тротуары и пешеходные дорожки, стоянку для автомобилей, а также установят освещение.
В министерстве пояснили, что реконструировать планируют здание, которое расположено в глубине квартала, а не в общем ансамбле улицы Почтовой.
Отметим, что сейчас здание находится в заброшенном состоянии.
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