За неделю ямы заделали на 22 рязанских улицах

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 6 по 12 мая, ямы заделали на 22 рязанских улицах. Об этом
Десять бригад работали на улицах Великанова, Крупской, Островского, Военных Автомобилистов, Октябрьской, Керамзавода, Мервинской, Строителей, Урицкого, Спортивной, Зубковой, Тепличной, Петрова, Солнечной, Садовой, Татарской, а также на Окском и Ряжском шоссе, Скорбященском проезде, проезде Речников, на мосту через Трубеж и на улице Каширина.
С 13 по 19 мая ямы планируют заделать на участках улиц Кирпичного завода, Мервинской (от 7-го Мервинского проезда до остановки «поселок Мервино»), Песоченской, Шереметьевской и Ряжского шоссе.
С начала года «ямочный ремонт» провели на 118 улицах. Его общая площадь составила более 14 тысяч квадратных метров.
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