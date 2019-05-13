Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:49, 13 мая 2019 2 726
 0    0

За неделю ямы заделали на 22 рязанских улицах

За неделю ямы заделали на 22 рязанских улицах

Фото: Администрация Рязани

За неделю, с 6 по 12 мая, ямы заделали на 22 рязанских улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Десять бригад работали на улицах Великанова, Крупской, Островского, Военных Автомобилистов, Октябрьской, Керамзавода, Мервинской, Строителей, Урицкого, Спортивной, Зубковой, Тепличной, Петрова, Солнечной, Садовой, Татарской, а также на Окском и Ряжском шоссе, Скорбященском проезде, проезде Речников, на мосту через Трубеж и на улице Каширина.

С 13 по 19 мая ямы планируют заделать на участках улиц Кирпичного завода, Мервинской (от 7-го Мервинского проезда до остановки «поселок Мервино»), Песоченской, Шереметьевской и Ряжского шоссе.

С начала года «ямочный ремонт» провели на 118 улицах. Его общая площадь составила более 14 тысяч квадратных метров.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
8 часов назад
Второй шанс для должников. Даже знаменитости и звезды решаются на банкротство и начинают новую жизнь

Второй шанс для должников. Даже знаменитости и звезды решаются на банкротство и начинают новую жизнь

Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:54, 1 мая 2019 69 082
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
15:49, 7 мая 2019 34 717
В Рязани отметили День радио. Фото
13:07, 9 мая 2019 25 458
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
21:15, 5 мая 2019 22 073
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
8:38, 7 мая 2019 20 667
Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж
Все новости
Форум