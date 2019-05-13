Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:30, 13 мая 2019 2 336
 0    0

За майские праздники в Рязанской области четверо детей отравились жидкостью для розжига

За майские праздники в Рязанской области четверо детей отравились жидкостью для розжига

Фото: Pixabay.com

За майские праздники в Рязанской области четверо детей отравились жидкостью для розжига. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Врачи рассказали, что малыши путают жидкость для розжига с питьевой водой, а дети постарше проливают ее на себя и получают серьезные ожоги. Как отметила главврач детской ОКБ Инна Лебедева, в обоих случаях последствия для здоровья бывают очень серьезными, пациентам приходится долго лечиться.

Кроме того, ежедневно медики фиксировали по два-три укуса детей кошками, собаками или лесными зверьми, которые встречаются во время прогулок. Также дети часто получают травмы, падая с велосипедов, самокатов, деревьев, крыш.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
8 часов назад
Второй шанс для должников. Даже знаменитости и звезды решаются на банкротство и начинают новую жизнь

Второй шанс для должников. Даже знаменитости и звезды решаются на банкротство и начинают новую жизнь

Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:54, 1 мая 2019 69 082
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
15:49, 7 мая 2019 34 717
В Рязани отметили День радио. Фото
13:07, 9 мая 2019 25 458
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
21:15, 5 мая 2019 22 073
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
8:38, 7 мая 2019 20 667
Ночью в Рязани прошла репетиция парада Победы. Фоторепортаж
Все новости
Форум