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Фото: Pixabay.com
За майские праздники в Рязанской области четверо детей отравились жидкостью для розжига. Об этом
Врачи рассказали, что малыши путают жидкость для розжига с питьевой водой, а дети постарше проливают ее на себя и получают серьезные ожоги. Как отметила главврач детской ОКБ Инна Лебедева, в обоих случаях последствия для здоровья бывают очень серьезными, пациентам приходится долго лечиться.
Кроме того, ежедневно медики фиксировали по два-три укуса детей кошками, собаками или лесными зверьми, которые встречаются во время прогулок. Также дети часто получают травмы, падая с велосипедов, самокатов, деревьев, крыш.
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