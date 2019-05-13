В Тамбовской области произошло серьезное ДТП, пострадали два ребенка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбовской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил
Авария произошла 9 мая в 12:25 на пересечении улиц Мира и Новая в Мичуринске. Водитель автомобиля ВАЗ 21150, мужчина 1989 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Volkswagen Polo под управлением мужчины 1977 года рождения.
В результате ДТП пассажиры иномарки, девочка 2003 года рождения и мальчик 2007 года рождения, получили травмы. Девочку осмотрели на месте происшествия, мальчика доставили на «скорой» в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПьяная рязанка на «пятнадцатой» улетела в кювет
|
cледующая новость →В Песочне закрыли наркопритон
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.