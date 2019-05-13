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12:07, 13 мая 2019 166
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В Тамбовской области произошло серьезное ДТП, пострадали два ребенка

В Тамбовской области произошло серьезное ДТП, пострадали два ребенка

В Тамбовской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Авария произошла 9 мая в 12:25 на пересечении улиц Мира и Новая в Мичуринске. Водитель автомобиля ВАЗ 21150, мужчина 1989 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Volkswagen Polo под управлением мужчины 1977 года рождения.

В результате ДТП пассажиры иномарки, девочка 2003 года рождения и мальчик 2007 года рождения, получили травмы. Девочку осмотрели на месте происшествия, мальчика доставили на «скорой» в больницу.


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