В Спасском районе произошло ДТП с участием маршрутки, пострадали пять человек

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В пятницу, 10 мая, на 247 километре трассы М-5 «Урал» в Спасском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Авария произошла в 8:40. Водитель маршрутки с десятью пассажирами столкнулся с автомобилем Mitsubishi, после чего врезался в столб.
Как рассказали журналисту RZN.info в региональном УМВД, в аварии пострадали пять пассажиров, один из которых — семнадцатилетний подросток.
Медики осмотрели их на месте аварии. Пассажиры получили ушибы и ссадины и от госпитализации отказались.
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