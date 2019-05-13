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10:17, 13 мая 2019 3 181
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В полиции рассказали подробности смертельного ДТП с велосипедисткой в Рязанской области

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП с велосипедисткой в Рязанской области

Стали известны подробности смертельного ДТП с велосипедисткой на трассе М5. Информацию опубликовал сайт регионального УМВД.

Авария произошла 9 мая в 20:00 на автодороге М5 «Урал» между селами Фатьяновка и Устрань. 26-летний рязанец на Ford Focus столкнулся, по предварительным данным, с едущим в попутном направлении велосипедистом на Stels Navigator — 41-летней женщиной.

В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, ранее появилась неподтвержденная информация о том, что погибшая была пьяна.


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