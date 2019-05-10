В Спасском районе насмерть сбили велосипедистку

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 10 мая, в Спасском районе Ford насмерть сбил велосипедистку. Об этом RZN.info сообщила очевидец.
Авария произошла в деревне Бессоновка. По словам девушки, погибшая была пьяна. На вид ей примерно 35 лет.
Официального комментария пока нет.
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