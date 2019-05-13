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В Липецкой области 17-летний юноша на автомобиле ВАЗ врезался в столб. Об этом сообщил
11 мая в 18:05 в Добровском районе, в селе Кореневщино на улице Лесная, 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104» столкнулся с опорой ЛЭП.
В ДТП пострадали сам водитель транспортного средства и 18-летний пассажир.
Каким образом несовершеннолетний оказался за рулем транспортного средства, установят в ходе административного расследования.
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