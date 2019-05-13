RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калужской области автомобилист сбил пешехода. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.
ДТП произошло 13 мая в 7:46. В Кирове на улице Советской произошел наезд на пешехода.
В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЧтобы достать занозу у пострадавшего в Солотче ребенка, его отвезли в рязанскую больницу
|
cледующая новость →«Рязань-ВДВ» вновь сыграла вничью. Видео
Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.