Рязанский дизайнер сшила комбинезон для Екатерины Варнавы

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Рязанский дизайнер Анастасия Кассе сшила комбинезон для Екатерины Варнавы. О наряде для телеведущей девушка рассказала в своем
Кассе уточнила, что ей написал стилист Варнавы. По словам дизайнера, ведущая уже появлялась в ее наряде в одном из выпусков шоу «Песни» на ТНТ.
«Я не рассказала никому, не осознавала до конца, что произошло, но теперь осознала и делюсь с вами, — написала Анастасия Кассе. — В такие моменты понимаю, что все что я делаю/создаю правильно и нравится людям».
Она также поделилась отрывками шоу, где Екатерина Варнава была в белом комбинезоне.
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Этот комбинезон завоевал много сердец и когда мне написал стилист @kativarnava сказав,что Катя хочет его на съемки, я не поверила своему счастью🙈 И в пасху,когда выходила из храма со службы, муж присылает сообщение «В новом выпуске «Песни» Варнава в твоём комбезе» —— Я не рассказала никому,не осознавала до конца, что произошло, но теперь осознала и делюсь с вами♥️ В такие моменты понимаю, что все что я делаю/создаю правильно и нравится людям☺️
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