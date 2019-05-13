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Пропавшую полгода назад михайловскую пенсионерку нашли мертвой в бурьяне около дома. Об этом RZN.info сообщили в СУ СКР по Рязанской области.
Во вторник в селе Виленка, 7 мая, тело 66-летней женщины обнаружили соседи на придомовом участке.
Напомним, женщина
Следователи проведут проверку и установят точную причину смерти пенсионерки.
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