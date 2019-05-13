На трассе в Тамбовской области столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На трассе в Тамбовской области столкнулись две легковушки. Об этом сообщил
ДТП произошло в Мичуринском районе. Авария произошла ночью 12 мая на 399 километре автодороги Р-22 «Каспий».
22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW, за рулем которого находился 42-летний мужчина. От удара иномарка вылетела в кювет.
Пострадали водитель «четырнадцатой» и 41-летняя пассажирка иномарки. Их доставили в Центральную городскую больницу города Мичуринска.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьГлава рязанской НХЛ Олег Смирнов сыграл с Владимиром Путиным в гала-матче лиги
|
cледующая новость →В ДТП в Спасском районе пострадали два человека
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.