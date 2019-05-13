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Из-за ДТП в центре Тулы образовалась серьезная пробка. Об этом пишет интернет-портал «
Фото аварии в издание прислал очевидец. ЧП произошло недалеко от остановки на улице Калинина в Пролетарском районе. Volkswagen Polo врезался в столб. Движение по улице Ложевой и улице Калинина существенно затруднено.
Также пробки образовались на улицах Октябрьская, Советская и Староникитская. Средняя скорость движения по ним составила 10 километров в час.
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