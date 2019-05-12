В Рязанской области прошел автопробег «Дорогами войны». Фото

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В пятницу, 10 мая, в Рязанской области прошел автопробег «Дорогами войны 2019». Благотворительная акция прошла уже в 12 раз, сообщили
Участники традиционно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Кадомском и Ермишинском районах.
«Мы это сделали! 18 авто, оставив все дела и заботы, отправились в путь, чтобы поздравить участников ВОВ», — написали в посте.
Мероприятие проводят с 2008 года. Каждый раз набирается колонна более 20 машин, иногда их число доходит и до 60.
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