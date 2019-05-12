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14:34, 12 мая 2019 1 988
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В понедельник в Рязанской области ожидаются гроза и дождь. Прогноз погоды

В понедельник в Рязанской области ожидаются гроза и дождь. Прогноз погоды

В понедельник, 13 мая, в Рязанской области ожидаются гроза и дождь. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В этот день будет облачная с прояснениями погода. Ветер северной четверти, 5-10 метров в секунду, при грозах порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +9, +14 градусов; днем +22,+27.

Ранее Гидрометцентр рассказал о погоде на рабочую неделю.


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