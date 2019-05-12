В понедельник в Рязанской области ожидаются гроза и дождь. Прогноз погоды

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В понедельник, 13 мая, в Рязанской области ожидаются гроза и дождь. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В этот день будет облачная с прояснениями погода. Ветер северной четверти, 5-10 метров в секунду, при грозах порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +9, +14 градусов; днем +22,+27.
Ранее Гидрометцентр рассказал о погоде
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.