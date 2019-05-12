Рязанский ветеран потерял медаль в День Победы

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Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Дудукин потерял медаль в День Победы, 9 мая. Об этом RZN.info сообщила жена его внука.
Она отметила, что медаль за добросовестный труд потерялась в Туме.
«Потеряна была скорее всего на митинге. Ветерану 92 года, его привезли туда на машине, в машине медали не оказалось. После митинга они праздновали в кафе», — рассказала девушка.
Отметим, что митинг, посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходил в 11:00 в Туме около памятника Неизвестному солдату на улице Энгельса.
Нашедших медаль попросили написать ей «
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