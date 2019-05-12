Москвич решил восстановить церковь в рязанском селе

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Москвич Сергей Слепов решил восстановить церковь в рязанском селе селе Молвина Слобода, где прошло его детство, пишет «
«Крестовоздвиженскую церковь возвели в камне на месте деревянной в 1897 году. Церковным старостой был купец Морозов. Недалеко от храма сохранился его дом: в советские годы там была школа», — рассказал Слепов.
Первый раз церковь закрыли в 1930-х годах. Но весной 1945 года, за несколько дней до Победы, по просьбе верующих храм открыли, однако не навсегда. Окончательно его закрыли в 1961 году. Позже здание приспособили под зернохранилище.
Храм начали реставрировать шесть лет назад. В этом Слепову помогают друзья, знакомые, православное братство «Сыны Афона», сестричество Ефросинии Московской и другие неравнодушные люди.
В прошлом году сделали кровлю над трапезной и алтарем. Отремонтировали дымоходы и водостоки. В этом году предстоит доделать крышу над основным четвериком храма, заменить двери и вставить восемь окон. Также в планах воссоздать большой купол.
После полного восстановления фасадов и кровли церкви начнутся работы внутри храма. Предстоит сделать полы, привести в порядок потолок и стены. На собранные деньги уже удалось купить престол и жертвенник для алтаря.
Фото с сайта «Вечерняя Москва»
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.