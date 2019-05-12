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12:59, 12 мая 2019 2 159
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Москвич решил восстановить церковь в рязанском селе

Москвич решил восстановить церковь в рязанском селе

Москвич Сергей Слепов решил восстановить церковь в рязанском селе селе Молвина Слобода, где прошло его детство, пишет «Вечерняя Москва».

«Крестовоздвиженскую церковь возвели в камне на месте деревянной в 1897 году. Церковным старостой был купец Морозов. Недалеко от храма сохранился его дом: в советские годы там была школа», — рассказал Слепов.

Первый раз церковь закрыли в 1930-х годах. Но весной 1945 года, за несколько дней до Победы, по просьбе верующих храм открыли, однако не навсегда. Окончательно его закрыли в 1961 году. Позже здание приспособили под зернохранилище.

Храм начали реставрировать шесть лет назад. В этом Слепову помогают друзья, знакомые, православное братство «Сыны Афона», сестричество Ефросинии Московской и другие неравнодушные люди.

В прошлом году сделали кровлю над трапезной и алтарем. Отремонтировали дымоходы и водостоки. В этом году предстоит доделать крышу над основным четвериком храма, заменить двери и вставить восемь окон. Также в планах воссоздать большой купол.

После полного восстановления фасадов и кровли церкви начнутся работы внутри храма. Предстоит сделать полы, привести в порядок потолок и стены. На собранные деньги уже удалось купить престол и жертвенник для алтаря.

Фото с сайта «Вечерняя Москва»


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