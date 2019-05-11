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Фото: Pixabay.com
В воскресенье в Рязани будет тепло и без осадков. Прогноз погоды на 12 мая опубликовал региональное
В этот день в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер северный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +14°С; днём +20, +25ºС.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.